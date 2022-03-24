ليبيا – تدارس رئيس حكومة تصريف الأعمال برفقة طاقم حكومي وعضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز أحوال بلدية الرياينة، بحضور عميدها وأعضاء مجلسها البلدي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، بحث المعنيون معالجة المشاكل والمختنقات التي تواجه عمل البلدية وحل مشكلة المياه وتحسين الخدمات للمواطنين، وسبل تفعيل المشاريع المتوقفة في المدينة.

وأكد الدبيبة ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لكافة المختنقات في بلدية الرياينة وتوفير احتياجاتها، مجددًا دعمه للبلدية وكل البلديات بمختلف أنحاء البلاد.