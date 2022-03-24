ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عددًا من ممثلي الأحزاب السياسية ضمن مبادرة “عودة الأمانة للشعب”.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تأكيد الأخير خلال اللقاء على إجراء الانتخابات في موعدها وأهمية دور الأحزاب في الدفع باتجاه إعادة الأمانة للشعب، مطالبًا إياها بتقديم مقترح لدعمها من قبل الدولة لخلق تنافس سياسي ديموقراطي شريف بعيدًا عن التمويل الخارجي.

وأضاف البيان: إن الحاضرين للقاء اتفقوا على عقد تجمع للأحزاب المرخصة يجري من خلاله الاتفاق على مجموعة التعديلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية الحزبية إضافة إلى اقتراح شخصيات لعضوية اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب.