السعودية تكتفي بالتعادل مع الصين بعد ضمان التأهل لمونديال قطر

السعودية تكتفي بالتعادل مع الصين بعد ضمان التأهل لمونديال قطر

السعودية – حسم التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي جمعت السعودية والصين اليوم الخميس ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

وافتتح المنتخب السعودي باب التسجيل عن طريق صالح الشهري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وعادل للمنتخب الصيني تشنجي زهو في الدقيقة الـ82 من ركلة جزاء.

ودخل المنتخب السعودي إلى المباراة بعد أن ضمن تأهله إلى مونديال قطر، مستفيدا من فوز المنتخب الياباني على مضيفه منتخب أستراليا في وقت سابق اليوم بهدفين نظيفين.

وبهذا التعادل رفعت السعودية رصيدها إلى 20 نقطة في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية متأخرة بنقطة عن اليابان المتصدرة.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.

المصدر: RT