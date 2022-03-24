سوريا – أعلنت السفارة الأمريكية في سوريا (مغلقة فعليا) أن نائب مساعد وزير الخارجية إيثان غولدريتش التقى وفدا من ممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، وأعرب عن دعم بلاده لعملها.

وقالت السفارة عبر “تويتر” إن غولدريتش اجتمع مع الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة في جنيف، وأعرب عن دعم بلاده لعمل اللجنة الدستورية “للمضي قدما في العملية السياسية التي يقودها السوريون بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وكانت الولايات المتحدة أوفدت غولدريتش إلى الجولة السابعة لمفاوضات اللجنة المصغرة “للدستورية السورية”، التي انطلقت يوم 21 من الشهر الجاري، بعد ست جولات لم تسفر عن أي نتيجة، وأعلنت هيئة التفاوض السورية أنها قدمت في اليوم الأول “الصياغة المقترحة حول مبدأ أساسيات في الحكم والأسس التي يقوم عليها”.

ومن المقرر أن تتم خلال جلسات اليوم وهو الثالث للجنة، مناقشة مبدأ رموز الدولة حسبما ذكرت هيئة التفاوض السورية.

المصدر: RT