ليبيا – وصف عضو مجلس النواب أحمد الشارف زيارة نائب رئيس حكومة الاستقرار وعدد من الوزراء للمنطقة الجنوبية بالمهمة، مشيرًا إلى أن الوفد سيقوم بزيارة إلى المنطقة الغربية في القريب العاجل.

الشارف في تصريحات خص بها قناة “218” أكد أن هناك ترتيبات مباشرة الحكومة من طرابلس متقدمة جدًا، لافتًا إلى أنها ستمارس مهامها من العاصمة دون إراقة دماء أو صعوبات، كما أنها ستكون حكومة لكل الليبيين.

وأضاف الشارف أن المرحلة القادمة ستكون آخر المراحل الانتقالية من خلال تركيز الحكومة على التجهيز للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنفيذ خارطة الطريق.

ونوه الشارف بأن الحكومة ستهتم بفتح المجال الجوي الدولي وتحسين الخدمات الصحية والأمنية والتعليمية للمنطقة الجنوبية.