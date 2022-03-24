الصين – حثت وزارة الخارجية الصينية، اليابان على وقف كافة الاستفزازات المتعلقة بمسألة تايوان، والالتزام الجاد بالالتزامات التي تم التعهد بها.

وشدد وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، على أن “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مشيرا إلى أن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين تايوان والدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين، وانضمام المنطقة إلى أي اتفاقية أو منظمة ذات طبيعة رسمية”.

وأضاف: “بعض القوى السياسية في اليابان تتواطأ علنا مع قوى ما يسمى “استقلال تايوان” وتوجه أصابع الاتهام إلى مسألة تايوان، ونحن نعرب عن معارضتنا الشديدة واستيائنا البالغمن هذا الأمر”.

وحث الجانب الياباني وبعض السياسيين على “التفكير بعمق في التاريخ والالتزام الجاد بالالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن والمبادئ المنصوص عليها في الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، والتصرف بحكمة في مسألة تايوان، ووقف الاستفزازات”.

المصدر: “شينخوا”