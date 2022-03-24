ليبيا – وصف صلاح الدين العامري، المتخصص في الشؤون المالية خبر تجميد عائدات النفط بأنه “ضربة كبيرة” لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

العامري قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن حكومة الدبيبة زادت الإنفاق على أساس مبدأ تقديم الإغراءات المالية سواء للشعب أو المسؤولين في البلديات، وتمويل ميليشيات مقربة لكسب ودها ووقوفها إلى جانبها لتبقى أطول وقت في السلطة بالاتفاق مع الصديق الكبير الذي أمدها بأموال البنك المركزي، وفق تعبيره.

واعتبر أن ضمن “الإغراءات” المقدمة كانت منحة زواج الشباب التي تكلفت مبلغًا ضخمًا والوعود بصرف منح عائلية جديدة بداية من شهر رمضان.