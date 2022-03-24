ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن اللجنة المشكلة من المجلس ستناقش في تونس مع المستشارة ستيفاني ويليامز ووفد مجلس الدولة، نقاط الخلاف في التعديل الثاني عشر، ولديها ثوابت لا تنازل عنها.

العرفي توقع في تصريح لمنصة “فواصل” ألّا تصل اللجنة إلى اتفاق مع مجلس الدولة خلال هذه الاجتماعات.

وأشار إلى أن مجلس النواب بصفته التشريعية، أجرى التعديلات اللازمة للإعلان الدستوري وخلص إلى تشكيل حكومة يجب أن تتسلم مهامها أولًا، ومن ثَمّ النظر في الآلية التي تتم بها الانتخابات.

كما لفت إلى أن تشكيل لجنة من مجلس النواب لوضع قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات لا يعني إلغاء ما اتخذه من إجراءات سابقة.

وأكد أنه لا صحة لما يُتداول من إيقاف واردات النفط، فمؤسسة النفط لا تملك اتخاذ مثل هذا القرار.