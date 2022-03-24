ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا استلمت الديوان بالكامل في برقة وفزان.

العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأربعاء أضاف: “بعد برقة وفزان ماذا لديه الدبيبة من ليبيا؟ أرى أن يُسلم الدبيبة السلطة بسلاسة”.

وتابع العرفي حديثه: “من المستحيل أن يسمح لعبد الحميد الدبيبة بالإشراف على إيصال البلاد للانتخابات”.

وتوقع العرفي أن يستلم باشاآغا مهام حكومته في طرابلس قبل شهر رمضان.

العرفي أكد أن موقف مجلس الدولة ضعيف؛ لأنه خرق جميع الاتفاقات التي تمت مع مجلس النواب.