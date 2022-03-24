ليبيا – قال الخبير الاقتصادي جمال الغماري إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يحاول منذ مدة استغلال هذه الأموال أي عائدات النفط بشكل أكبر لتمويل الصيانة والاستثمارات الجديدة في البنية التحتية لمؤسسات النفط، سواء في الموانئ أو الحقول.

الغماري بيّن في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن صراعًا دار حول هذا بين صنع الله وعدة مسؤولين، منهم الصديق الكبير، وكذلك رئيس الحكومة السابقة فايز السراج.

وأضاف أن صنع الله مقرب من فتحي باشاآغا، وتربطهما صلات عائلية، متوقعًا بأن يتمكن صنع الله من الحصول على دعم واشنطن، مستغلًا فرصة أنها تدفع باتجاه زيادة إنتاج النفط للجم الارتفاع الكبير في أسعاره نتيجة الحرب في أوكرانيا، ولتعويض عجز الطاقة في أوروبا.