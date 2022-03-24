ليبيا- أكد المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير حرص المجلس الرئاسي على النأي بنفسه عن صراعات القوى السياسية، وآخرها الخلاف بين عبد الحميد الدبيبة ومجلس النواب، وهو ما جعل دوره بالنسبة لقطاع واسع من الليبيين مخيبًا للآمال.

الكبير وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء، رأى أن تحركات قيادات المجلس الرئاسي والبيانات الصادرة عنهم لا توضح سوى أنهم يريدون ضمان عدم الإطاحة بهم من مواقعهم الرسمية، إلى جانب تأكيدهم ضرورة تجنيب البلاد الصراع المسلح، وتأييد خطة استيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، بشأن إجراء الانتخابات في منتصف العام الجاري.

وتابع الكبير موضحًا: “قبل أيام قليلة من حصول باشاآغا على ثقة مجلس النواب لقيادة الحكومة الجديدة، أعلن المنفي صراحة أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات”، مؤكدًا أنه إذا وصلت الأوضاع مجددًا إلى حافة الصراع المسلح، وشعر المنفي ونوابه بأن الأوضاع سوف تنفلت من أيديهم، فقد يضطرون لتفعيل صلاحياتهم، وإعلان حالة الطوارئ.

واستبعد المحلل السياسي أن يقدم فتحي باشاآغا، في حال تسلمه السلطة، على تجميد سلطة المجلس الرئاسي كونه لا يمتلك شرعية لذلك، موضحًا أن سلطة المجلس تنتهي بانتهاء خريطة الطريق الأممية في 24 يونيو المقبل، دون أن يتم تجديدها وتجديد الاتفاق السياسي من قبل مجلس الأمن.

وبالرغم من إقرار الكبير بأنه لا توجد أزمات في الوقت الراهن بين الرئاسي ومجلس النواب، فإنه لمح إلى احتمالية وجود رغبة لدى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في استعادة صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أوكلت للمنفي مع توليه رئاسة مجلسه، وأيضًا صلاحية تكليف السفراء بالخارج.