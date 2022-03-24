ليبيا – اجتمع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي وفريق المصرف مع رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي وأعضاء المكتب التنفيذي لمجموعة ليبيا لدى الصندوق الثلاثاء، وذلك عبر تقنية الفيديو.

المجتمعون ناقشوا آخر التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا والعمل والشراكة مع صندوق النقد الدولي للارتقاء بالسياسات النقدية والمالية في الدولة، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية.

كما خلص الاجتماع على تعزيز جهود التواصل ودعم فريق الصندوق لفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة الأخرى لتقييم بعض السياسات المالية والتجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام.

وأثنى خبراء الصندوق على الدور المحوري الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاستدامة المالية طيلة السنوات الماضية.