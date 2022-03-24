مصر – أعلن بنكا الأهلي ومصر ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18% بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% وبلغت 105 مليارات جنيه خلال 3 أيام.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، خلال تصريحات صحفية، إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات ذات العائد 18% بلغت 33 مليارجنيه خلال 3 أيام من طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب”.

من جانبه، قال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات العائد 18% بلغت 72 مليار جنيه، خلال 3 أيام من بداية طرحها، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

وأشار إلى أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمي “الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري” والبالغ 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتصدر الشهادة تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى ستة شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء من تاريخ الإصدار.

المصدر: المصري اليوم