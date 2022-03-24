ليبيالا- واصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقاءاته بعدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد قام المنفي بإطلاع المرشحين على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، والخطوات التي قام بها المجلس لتقريب وجهات النظر من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه الرئاسي منذ بداية عمله.

وشدد المنفي على حيادية المجلس وتعامله مع كافة الاطراف السياسية، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، فهو طوق نجاة لكل الليبيين لتمثيله الأقاليم الـ3 ووحدة البلاد، مجددًا دعمه للتوافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المحددة.