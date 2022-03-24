ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله لمتابعة سير العمل بالمؤسسة والصعوبات التي تواجهها.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد، فقد شدد المنفي على أهمية الحفاظ على قطاع النفط الحيوي والنأي به بعيدًا عن التجاذبات السياسية؛ لأن موارده ملك لكافة الليبيين موجها بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية وتوفير كافة احتياجاتها.

وقدم صنع الله للمنفي ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة لعام 2022 التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية.