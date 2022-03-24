اليابان تتأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة على التوالي

اليابان تتأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة على التوالي

أستراليا – تأهل المنتخب الياباني إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022” بعد تغلبه 2-0 على مضيفه الأسترالي في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي للتصفيات.

ويدين المنتخب الياباني بالفضل في الفوز لنجمه كاورو ميتوما الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 89 و90+4.

وهذه المرة السابعة على التوالي التي يتأهل فيها منتخب “الساموراي” إلى المونديال.

كما استفاد المنتخب السعودي من هذه النتيجة ورافق المنتخب الياباني إلى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتيه أما الصين اليوم وأستراليا يوم الثلاثاء المقبل.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 21 نقطة، لينتزع صدارة المجموعة الثانية متقدما بفارق نقطتين أمام نظيره السعودي الذي يستطيع الانفراد مجددا بالصدارة في حال فوزه على المنتخب الصيني.

في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة في المركز الثالث وسيخوض مباريات ملحق المونديال.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.

المصدر: RT