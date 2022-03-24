ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة: “أيًا كان المدى الزمني الذي يتطلبه وضع القاعدة الدستورية، ومن ثم التمهيد لإجراء الانتخابات خلال مدة زمنية قد لا تقل عن عام كامل، فهذا يعني بالضرورة إيجاد حكومة جديدة لإدارة البلاد”.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الخميس، أوضح أن الجميع لم ينس أنه عندما ترشح رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة للرئاسة، كان أحد أسباب عرقلة الاستحقاق الانتخابي هو شعور باقي المتنافسين بعدم التكافؤ في الفرص معه، في ظل تحكمه بمقدرات الدولة.

واعتبر أن أغلبية الأعضاء بمجلس الدولة توافقت بالفعل مع مجلس النواب حول خريطة طريق، ومسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وتابع بن شرادة حديثه بالقول: “هذا إنجاز لم يُشد به مع الأسف أي طرف دولي، باعتباره أول توافق سياسي ليبي – ليبي، وكان يجب أن يتم دعمه لتشجيع وجود دور رئيسي لليبيين في حل أزمتهم، بدلًا من أن يتم إعادة تدويرها من قبل أطراف خارجية”.