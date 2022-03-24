ليبيا – اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص أن خارطة طريق جنيف المنبثقة عن توصيات برلين حققت نجاح ملحوظ في المسار العسكري أوقفت الحرب وتأسست لجنة العشرة، ويحقق المسار الأقتصادي نجاحات متمهلة في توحيد جناحي المصرف المركزي.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن المتعثر هو المسار السياسي الذي لا بد أن يشهد تحديثًا مهمًا فربطه بإرادة مجلسي النواب والدولة وحدهما وهما المدين المتعنت دون وجود جهة ضاغطة تحظى بمساندة دولية هو استخفاف بالليبيين وبثوابت القانون.

وتابعت: “لو كان لدى هذين المجلسين إرادة للتغيير لكان ذلك منذ وقت طويل في ماراثون التلاقي بينهما الذي كان والعدم سواء، ولا بد للمجلس الرئاسي الذي ظل على الحياد متمترسًا خلف دوره البروتوكولي فقط أن يخوض الصراع الآن باعتباره رأس هرم السلطة التنفيذية والموكل اليه أمن ليبيا ووحدتها”.

ودعت ستيفاني ويليامز إلى ضرورة النظر في مبادرتها الحالية ليكتمل نجاحها.