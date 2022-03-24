كوريا ج – انتزع منتخب كوريا الجنوبية صدارة المجموعة الأولى خلال الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لمونديال قطر بفوزه على نظيره الإيراني بهدفين نظيفين.

وسجل ثنائية كوريا لجنوبية سون هيونغ مين وكيم يونغ جوون في الدقيقتين 45+2 و63 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 23 نقطة متجاوزا نظيره الإيراني الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.

وفي وقت سابق اليوم ضمن المنتخبان الياباني والسعودي تأهلها إلى مونديال قطر عن المجموعة الثانية عقب تغلب اليابان على أستراليا بهدفين دون مقابل.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

المصدر: RT