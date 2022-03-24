ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع “ريل كلير بولوتكس” الإخباري الأميركي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا ودور المجتمع الدولي لمعالجة أزمتها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الشعب الليبي مدرك تمامًا لتحول ليبيا إلى كيان ممزق وجعلها وكيلة للنزاعات بين الدول لتواجه عقدًا دمويًا، مستدركًا بالإشارة إلى أن البلاد تقف الآن على حافة التحرك أخيرا نحو تقرير المصير.

وشدد التقرير على وجوب بذل المجتمع الدولي والأمم المتحدة كل ما في وسعهم لتشجيع هذا الزخم في ليبيا، ما يعزز المشاعر بشأن السيادة وتقرير المصير، فالشعب الليبي متعطش للتقدم وليس الركود الذي عاناه خلال السنوات العديدة الماضية بعد أن تجاهل الساسة هذا الأمر.

وأضاف التقرير: إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مستمر بالتمسك في منصبه خلافًا للقانون ورغبات الشعب الليبي، ما يهدد بانقسام ليبيا التي لا يريد الليبيون لها هذا المصير بل الوحدة والسلام والتقدم. مشيرًا إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال فتحي باشاآغا مناسب تمامًا للارتقاء إلى هذه اللحظة.

وأضاف التقرير: إن باشاآغا هو الزعيم الذي تحتاجه البلاد الآن لأنه من دعاة الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة بعد أن أثبت نفسه كصوت موثوق به ومحترم في المنطقة والعالم. فيما لا زال الوضع الليبي هشًا، إلا أن هذا لا يمنع التحرك في اتجاه عملية سياسية أكثر استقرارا وشمولية.

وحذر التقرير من الذين يستغلون هذه الهشاشة ممن تلاعبوا بالاقتصاد الليبي لتحقيق مكاسب مالية خاصة بهم وزرعوا المعارضة والصراع لمنع التقدم فيما سيتم إزاحتهم جانبا عبر تشجيع العملية الديموقراطية ونقل السلطة وتحول الواقع الهش إلى لحظة انتقال إلى مستقبل أفضل.

وأكد التقرير أهمية تقدم الملتزمين بتمثيل إرادة الشعب الليبي الآن، فالأمم المتحدة ملتزمة بمستقبل أفضل لهذا الشعب. مبينًا أن الوقت حاليا غير مناسب لمزيد من الحديث فالعمل هو المطلوب بهدف إخراج ليبيا من أزمتها عبر دعم خيار الانتقال الديموقراطي فيها.

ترجمة المرصد – خاص