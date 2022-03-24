فلسطين – أفادت مراسلة RT في الضفة الغربية، بأن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة على خلفية عملية الطعن التي وقعت في مدينة بئر السبع أمس.

وأوضحت المراسلة، أن حملة الاعتقالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي طالت 30 فلسطينيا.

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، أمس، بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون جراء تعرضهم للدهس والطعن في شارع الخليل بمدينة بئر السبع، فيما قتل المنفذ إثر تعرضه لإطلاق نار.

وكشفت المعلومات الأولية، أن المنفذ دهس مجموعة من المارة في مركز تجاري في بئر السبع، وترجل من مركبته وطعن عددا من الأشخاص، وتابع إلى موقع آخر حيث دهس راكب دراجة هوائية وطعن آخرين.

المصدر: RT