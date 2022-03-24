كوريا ج – أكد يون سيوك يول، الرئيس الكوري الجنوبي الجديد المنتخب حديثا، أنه سيتم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل.

وقال يون خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع السفير الإسرائيلي لدى سيئول عكيفا تور: “أعتقد أن المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ستتم بشكل جيد بغض النظر عن الانتماء الحزبي، لأنها تساعد مصلحتنا الوطنية”. وذلك بعد أن قال السفير الإسرائيلي إن إسرائيل صادقت على الاتفاقية الأسبوع الماضي.

وتم التوقيع على الاتفاقية العام الماضي، مما جعل كوريا الجنوبية أول دولة آسيوية لديها اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل.

وخلال الاجتماع، قدم السفير الإسرائيلي إلى يون رسالة تهنئة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، أعرب فيها عن أمله في تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

ثم أعرب يون عن امتنانه لرسالة هرتسوع، وقال تور أيضا إن “هرتسوغ يتطلع إلى رؤية يون يقوم بزيارة دولة لإسرائيل، ورد يون بأنه سيحاول تحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: وكالة “يونهاب”