إنجلترا – ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” يوم الأربعاء أن الحكومة البريطانية قررت رفع القيود جزئيا عن نادي تشيلسي في بيع تذاكر مبارياته خلال الموسم الجاري.

وكانت الحكومة قد منعت النادي اللندني من بيع التذاكر عقب تجميد أصول مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في بريطانيا.

وحسب الشبكة البريطانية، سيتمكن مشجعو تشيلسي الآن من شراء تذاكر المباريات الخارجية (خارج الديار) ومواجهات الكأس، بالإضافة إلى مباريات فريق السيدات.

وبقيت تذاكر مباريات تشيلسي على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز خاضعة للقيود، ولن يتمكن من الحضور سوى حاملي التذاكر الموسمية أو الذين اشتروا التذاكر قبل فرض العقوبات على أبراموفيتش.

وسيتمكن مشجعو الفريق الضيف من شراء التذاكر على ملعب “ستامفورد بريدج” معقل “البلوز” في المباريات المتبقية من عمر “البريميرليغ”، لكن الإيرادات من بيع هذه التذاكر ستذهب إلى خزائن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: وكالات