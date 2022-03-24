سوريا تقسو على لبنان بثلاثية في مباراة توقفت لـ30 دقيقة بسبب الشغب الجماهيري

سوريا تقسو على لبنان بثلاثية في مباراة توقفت لـ30 دقيقة بسبب الشغب الجماهيري

سوريا – حقق المنتخب السوري فوزا عريضا على مضيفه اللبناني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

وتناوب على تسجيل ثلاثية “نسور قاسيون” كل من علاء الدالي ومارديك مارديكيان ومحمد المرمور في الدقائق 14 و38 و44 على الترتيب.

وهذا الفوز هو الأول للمنتخب السوري في الجولة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بعد أن خسر في 6 مباريات وتعادل في مناسبتين ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس بترتيب المجموعة الأولى.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب اللبناني عند 6 نقاط في المركز الرابع وأصبح مهمته معقدة للغاية في إنهاء التصفيات في المركز الثالث.

وشهدت المباراة أحداث شغب من الجماهير الحاضرة في ملعب صيدا الدولي، تسببت في توقف المباراة عند الدقيقة الـ73، لفترة نصف ساعة حتى استطاعت قوات الأمن السيطرة على الموقف.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.

وفي وقت سابق اليوم ضمن المنتخبان الياباني والسعودي تأهلها إلى مونديال قطر عن المجموعة الثانية عقب تغلب اليابان على أستراليا بهدفين دون مقابل.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

المصدر: RT