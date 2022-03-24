ليبيا – دعت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، مؤكدةً أن كميات الوقود متوفرة بخزاناتها وأن حركة النواقل النفطية على الموانئ الليبية تسير بشكل طبيعي.

شركة البريقة أفادت عبر مكتبها الإعلامي قيامها بضخ كميات إضافية عبر شركات التوزيع تتجاوز المستهدف.

وأشارت الشركة إلى أن كميات الوقود الإستراتيجية الموجودة في مستودعات الشركة والخزانات العائمة تقدر بحوالي 105 مليون لتر مع اتخاذ حزمة من الإجراءات الداعمة برفع سقف سحب مخصصات شركات التوزيع ولتبلغ الى ما يقارب 8 مليون لتر يوميًا وبشكل استثنائي، والتي كانت في الظروف العادية تبلغ حوالي 6 مليون لتر يوميًا إجمالي التزويد اليومي لصالح شركات التوزيع والجهات العامة.

وناشدت الشركة الأجهزة الأمنية بالمناطق التي تشهد ازدحامًا ضبط وتنظيم ومراقبة توزيع الوقود انطلاقًا من مستودعات الشركة مرورًا بالنقل وحتى بلوغ نقاط التفريغ والاستلام وصولًا إلى المستهلك، للوقوف على أسباب هذه الظاهرة.

وتعهدت الشركة بأنها ستكون على تواصل مع الجميع والعمل على مدار الساعة وحتى انحسار الموجة، داعيةً المواطنين إلى التواصل مع غرفة الطوارئ المركزية بالشركة للتبليغ عن المحطات التي تمتنع عن تقديم خدماتها للمواطنين، وذلك من خلال الاتصال بغرفة المركزية البريقة على الأرقام التالية: “0918840135,0916949262”

شركة البريقة أكدت أنها ستواصل عبر صفحاتها نشر القوائم والكميات المستلمة للمحطات وإحالة التقارير.