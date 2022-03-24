روسيا – قد تحصل مقاتلة “كش مات” الروسية الخفية للجيل الخامس على محرك مزوّد بفوهة دوّارة، الأمر الذي سيزيد إلى حد بعيد من قدرتها على المناورة.

جاء ذلك في شهادة براءة الاختراع الخاصة بطائرة “كش مات” والتي نشرتها الهيئة الفدرالية الروسية للملكية الفكرية.

وقالت الهيئة إن الفوهة الدوارة تتوزع في محور تناظر جسم الطائرة ويتم استخدامها لقيادة المقاتلة والتحكم في توازنها.

وقال مصمم الطائرة، ميخائيل نيكيتوشكين، إن” كش مات” هي طائرة أحادية المحرك ويمكن أن تنحرف فوهتها عموديا ( نحو الأعلى والأسفل فقط) أو في جميع الاتجاهات بـ 360 درجة.

وقال ناطق باسم شركة “سوخوي”، بصفتها فرعا في مؤسسة “روستيخ، إن “كش مات” قد خضعت لاختبارات داخل الأنابيب الإيرودينامية حيث فُحصت كل مواصفاتها الجوية، بما فيها مواصفات الإقلاع والهبوط وتلك التي تسمح لها بتحسين قدرتها على المناورة.

يذكر أن مقاتلة “كش مات” التكتيكية الخفيفة تم الكشف عنها لأول مرة في منتدى “الجيش – 2021” العسكري التقني، ثم عرضت الطائرة في معرض Dubai Airshow 2021 للطيران.

وتم تصميمها بناء على أحدث التكنولوجيات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تصيب المقاتلة 6 أهداف في آن واحد، وهي عبارة عن طائرة وحيدة المحرك تبلغ سرعتها 1.8 ماخ ( نحو 2400 كلم/ساعة) ومدى عملها 3000 كلم.

ويتوقع أن تحقّق المقاتلة عام 2023 أول رحلة جوية لها. أما إنتاجها المتسلسل فسيبدأ بحلول عام 2025.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا