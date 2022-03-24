ليبيا – رأى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش أن المبادرة الأممية تتعلق بوضع قاعدة دستورية، وأيًا كان المدى الزمني المطلوب لوضعها، فالانتخابات لن تُجرى خلال شهرين كما يتوقع أو يروج البعض.

شمبش وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس قال: إن أقل مدة للإعداد للانتخابات هو نهاية العام الحالي، وخلال هذه المدة ستكون حكومة الاستقرار، برئاسة فتحي باشاآغا، هي المسؤولة عن إدارة البلاد، لافتًا إلى عدم تكرار استنزاف الوقت، الذي شهدته البلاد منذ الإعلان عن فتح باب التقدم للانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي.

وأضاف شمبش موضحًا أنه لا يمكن لأي مسؤول أن يضغط لتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لإجراء الانتخابات، ويلزم السلطة التشريعية بما يطرحه.

وأرجع حرص البرلمان على المشاركة في المبادرة الأممية للتأكيد على ضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تجنبًا لاحتمال أن يقدم البرلمان الجديد، الذي لا يمكن التنبؤ بهويته، على إلغاء الانتخابات الرئاسية.

واستدرك بالقول: إن طموحات الشعب الليبي تتضمن تزامن انتخاب رئيس للبلاد مع السلطة التشريعية جديدة.

وأوضح شمبش أن القرار الرسمي بتشكيل الوفد لم يصدر بعد، لكن يتوقع أن يضم 12 عضوًا، وليس ستة كما دعت المبادرة، مبرزًا أنه سيكون هناك ستة نواب ممثلين للأقاليم الليبية الثلاثة، وباقي الأعضاء من الخبراء الدستوريين.

شمبش نفى أي نية لدى مجلس النواب برهن استمرار مشاركة وفده في المبادرة بقضية تسلم حكومة باشاآغا لمقاليد السلطة.