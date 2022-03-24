أوكرانيا – مع مضي شهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يستمر الجيش الروسي بتدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وسط محاولات الغرب لإيجاد استراتيجية شاملة لـ”احتواء” روسيا.
ميدانيا
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المصدر : RT