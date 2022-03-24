ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن مواقف السفير الأمريكي وتدخلاته الغير مقبولة في الشأن الليبي، وازدواجية المعايير التي تتبناها الحكومة الأمريكية يجب ألا تمر هكذا لذلك على الليبيين المطالبة بطرده.

عبد العزيز أشار في تصريح لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إلى أنه يوم الرتل في 19/3 كان يومًا عظيمًا في التاريخ الليبي، ويجب ألّا يمحى من الذاكرة الليبية.

وتابع: “بنغازي أمانة في أعناقكم والآن وقتكم يا رجال وهذه كلمات الشهيد محمد نبوس، تسجيلات صوتية تكشف عن مخطط الطيب الصافي لوأد ثورة فبراير من بدايتها”.

واعتبر خلال حديثه أن تدخّل الناتو لم يكن إلا قراراً أممياً لمنع تدمير بنغازي وحرقها.

كما زعم “أن مجرم الحرب خليفة حفتر وعد روسيا بإرسال مرتزقة ليبيين للقتال في أوكرانيا أين المجلس الرئاسي من هذه القرارات التي أضرت بالطلبة الليبيين في أوكرانيا؟ لماذا لم تعلّق الحكومة على مثل هذه الأخبار؟”.