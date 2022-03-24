ليبيا – قال الخبير الاقتصادي شريف عريقيب إن مخالفات المصرف المركزي كبيرة للغاية، ويكفي أن كل الأموال التي يتم صرفها لم يتم أخذ الإذن من الجهة التشريعية للسماح بالتصرف فيها.

عريقيب وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، رأى أن كل المبادرات التي يقوم بها المصرف الآن غير شرعية، والبرلمان طالب بوقفها لمراجعتها، لكن حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها لم تستجِب، وبدأت صرفها بمساعدة الصديق الكبير، وهو ما يعني أن المصرف تم إقحامه في المعارك السياسية.

واستشهد بأن البنك رفض أحيانًا كثيرة صرف مرتبات مؤسسات تعمل في بنغازي، ووصل الأمر لتعطيل رواتب العسكريين في المنطقة الشرقية بإذن من عبدالحميد الدبيبة، وهذا أكبر دليل على التسييس المتعمد وإقحام البنك المركزي في هذه التجاذبات (بين المتحكمين في المنطقة الشرقية والمتحكمين في المنطقة الغربية)”.

وحذّر الخبير الاقتصادي من أن سياسة المصرف قد تفوت فرصة دعم الدينار، خاصّةً أن إيرادات النفط في أعلى مستوياتها، إلا أن مسؤولي البنك تغافلوا عن هذا لانشغالهم عن مصلحة بلادهم.