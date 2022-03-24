بروكسل – يعتزم قادة الناتو خلال قمة في بروكسل اليوم الخميس مناقشة تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ للصحفيين قبيل الاجتماع: “سيناقش القادة اليوم الحاجة إلى تجديد قوات الردع والدفاع لدينا على المدى الطويل، والخطوة الأولى على هذا المسار هي إنشاء أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من التحالف، في بلغاريا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا”.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن الوجود المتزايد سيتطلب من الحلفاء زيادة الاستثمار في الدفاع، مضيفا قوله: “يجب أن نفعل المزيد، لكن يجب علينا أيضا أن نستثمر أكثر … آمل أن يتفق القادة على تسريع زيادة الاستثمار”.

وفي معرض حديثه عن توقيت تواجد القوات الجديدة للتحالف، ولا سيما في رومانيا، شدد الأمين العالم لحلف الناتو على أنها “ستبقى هناك طالما كان ذلك ضروريا”.

وكان ستولتنبرغ قد قال عشية القمة، إنه يتوقع من القادة “الاتفاق على تعزيز وجود الناتو على الجانب الشرقي برا وجوا وبحرا”، وذلك بحسبه “مع الأخذ بعين الاعتبار المجموعات في دول البلطيق وبولندا، سيكون لدينا ما مجموعه ثماني مجموعات تكتيكية على الجانب الشرقي”.

المصدر: تاس