لقاء فرنسي تركي على هامش قمة الناتو في بروكسل

لقاء فرنسي تركي على هامش قمة الناتو في بروكسل

بروكسل – التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال بيان صدر عن الإليزيه ان الرئيس ماكرون التقى نظيره التركي رجب طيب اردوغان، في إطار لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات الناتو، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل”.

من جانبها أفادت وكالة “الأناضول”، بأن اللقاء بين الزعيمين جرى بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال القمة الطارئة، مناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واستعراض التدابير الرامية إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف الناتو.

كما سيجري تبادل وجهات النظر حول الخطوات والقرارات التي سيتم اتخاذها لتحديد شكل مستقبل الحلف بينما يتجه الناتو لعقد قمة مدريد في يونيو المقبل.

المصدر: وكالات + RT