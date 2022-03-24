السعودية – ضمن المنتخب السعودي، التأهل لمونديال قطر 2022، بعد خسارة أستراليا أمام اليابان 0-2، اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة للمونديال.

وتأهل المنتخب السعودي رسميا إلى كأس العالم دون الحاجة لمعرفة بقية نتائجه في مباراة اليوم أمام الصين، أو الجولة الأخيرة أمام المنتخب الأسترالي.

وضمن الأخضر بلوغ المونديال لضمانه المركز الثاني على الأقل المؤهل لبطولة كأس العالم، وسيكون الصراع على حسم صدارة المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة حاليا برصيد 21 نقطة، بينما يأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة قبل مواجهة الصين اليوم، بينما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة في المركز الثالث.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات ولبنان والعراق.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

المصدر: “وكالات”