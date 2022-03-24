مصر – أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على أهمية مباراة السنغال وأنها بمثابة نهائي كأس العالم بالنسبة له وللاعبيه.

وأضاف المدرب البرتغالي في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”، أن مواجهة السنغال ستكون 180 دقيقة على شوطين في القاهرة وداكار، في إشارة إلى مباراة الإياب التي تقام الثلاثاء المقبل في عقر دار أسود التيرانغا.

وتابع: “أثق بقدرات لاعبي الجيل الحالي للفراعنة في الظهور بشكل طيب وتقديم مباراة جيدة، لإسعاد الملايين من الشعب المصري”.

ووجه كيروش نداء لجماهير الفراعنة: “نحتاج إلى دعم 100 مليون مصري في هذا اليوم وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأطالب الجميع بارتداء قميص منتخب مصر ورفع العلم في شرفات المنازل”.

واستمر: “أعلم أن الجمهور سيتحمل صعوبات كبيرة في هذا اللقاء، خصوصا أننا نواجه منتخبا قويا بحجم السنغال”.

وأوضح: “أطالب الجمهور أن يكون اللاعب رقم 12 في فريقي، وهو اللاعب الأهم”، واستكمل ضاحكا: “من الممكن أن أخرج محمد صلاح وأعتمد على اللاعب رقم 12، نظرا لأهميته وتأثيره في مثل هذه المباريات”.

وختم كيروش: “أحترم منتخب السنغال ولكن منتخب مصر يستطيع تحقيق أحلام الملايين من عشاقه، وأتمنى من الجمهور أن يكون قادرا على تحمل المسؤولية ومساندة اللاعبين”.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي، غدا الجمعة، في ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

المصدر: قناة “أون تايم سبورتس”