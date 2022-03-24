ليبيا – عقدت اللجنة المركزية بوزارتي الداخلية والعدل في حكومة تصريف الأعمال اجتماعًا برئيس وأعضاء المشروع الإنمائي في بعثة الأمم المتحدة.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد بتناول الاجتماع عدة مواضيع، أبرزها حصر كافة البنود المتبقية من مشروع الأمن والشرطة المشترك بين الوزارتين والبرنامج، لغرض استكمالها قبل البدء في المرحلة الثانية.

وأضاف البيان إن المرحلة الثانية تتضمن استكمال الصيانات والتجهيزات والدورات التدريبية لأعضاء الوزارتين والزيارات الدراسية المتفق عليها في المرحلة الأولى، بذلًا عن ترحيل المشاريع الاستراتيجية كالنظام المتكامل والمنظومات الأخرى للاستمرار بها في ثاني المرحلتين.