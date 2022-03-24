لبنان – أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن التصريحات الصادرة عن السعودية والكويت تؤشر إلى أن الغيمة التي خيمت على العلاقات اللبنانية الخليجية إلى زوال قريبا.

وفي كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء قال ميقاتي: “التصريحات الصادرة عن السعودية والكويت تؤشّر إلى أنّ الغيمة التي خيمت على العلاقات اللبنانية الخليجية إلى زوال قريبا وأي التزامات بهذا المجال هي رهن بالخطوات التي يجري تنفيذها تباعا وحريصون على ما ورد في البيان الوزاري”.

وعن ملف الأمن الغذائي أكد أن “بعض ما يثار من مخاوف في غير محلها”، مبينا أن “اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن القضاء يقوم بدوره وتطبيق القانون لا غير”.

هذا ورحبت وزارة الخارجية السعودية والكويتية ببيان ميقاتي الذي صدر يوم الاثنين، والذي جدد فيه “التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”.

المصدر: “الجديد” + RT