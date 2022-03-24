روسيا – خابت نبوءة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن بورصة موسكو، التي افتتحت اليوم أبوابها اليوم الخميس بعد قرابة شهر من الإغلاق، مسجلة ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسهم.

وكان الرئيس الأمريكي توقع في وقت سابق من الشهر الجاري أن تنهار بورصة موسكو و”تنفجر” فور إعادة فتحها، وقال خلال خطاب أمام أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في مؤتمر في فيلادلفيا، يوم 11 مارس: “تم إغلاق بورصة موسكو لسبب بسيط. يسألونني لماذا تم إغلاقها خلال الأسبوعين الماضيين؟ لأنه في اللحظة التي تفتح فيها، سوف تنهار. هل تسمعون؟ سوف تنفجر”.

وأغلقت بورصة موسكو أبوابها وأوقفت التداول يوم 25 فبراير، بعد بدء العملية العسكرية الروسية لمساندة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وعادت لتفتح أبوابها يوم الخميس 24 مارس.

وبحسب نتائج أول تداول بعد التوقف الطويل، أغلق سوق الأسهم الروسي بنسبة ارتفاع بلغت 4.37%، بحسب بورصة موسكو.

المصدر: RT