وزير الخارجية الصيني يصل إلى كابل في أول زيارة له إلى أفغانستان

وزير الخارجية الصيني يصل إلى كابل في أول زيارة له إلى أفغانستان

كابل – وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى العاصمة الأفغانية كابل، قبل أسبوع من استضافة بكين للقاء بين جيران أفغانستان للبحث في سبل مساعدة البلاد بعد سيطرة حركة “طالبان” على الحكم.

ونشر نائب المتحدث ومساعد مدير العلاقات العامة بوزارة الخارجية الأفغانية عبر حسابه على “تويتر” صورا وفيديو للحظة وصول الوزير الصيني إلى كابل.

وقال: “وصل وزير الخارجية الصيني إلى أفغانستان في زيارة خاصة اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأفغاني أمير خان متقي حول عدد من القضايا المهمة وعقد اجتماعات مع قيادات أخرى في الإمارة الإسلامية”.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق، من أن أفغانستان تمر بأزمة انسانية خطيرة للغاية، داعية العالم إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية داخل البلاد، واحتياجات اللاجئين الأفغان في الخارج.

وكشفت أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد بأفغانستان، ارتفع من 14 مليونا في يوليو 2021 إلى 23 مليونا في مارس، وأن 95% من السكان لا يتناولون الطعام بشكل كاف.

هذا وأفادت وزارة الصحة الأفغانية في حكومة “طالبان” بأن ما لا يقل عن 323 طفلا، توفوا بسبب سوء التغذية منذ بداية عام 2022 في جميع أنحاء البلاد.

وأفاد مسؤولو الصحة والأطباء بأن البطالة والفقر هما السببان الرئيسيان لتزايد أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية في أفغانستان.

المصدر: RT