إنجلترا – دافع وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عن أولوياته في الإنفاق بعد تعرضه لانتقادات لعدم قيامه بما يكفي لمساعدة العائلات التي تواجه أكبر انخفاض في مستويات المعيشة على الإطلاق.

وقال سوناك إنه يعي تماما أن العائلات تواجه ارتفاع الأسعار لكن خياراته كانت محدودة لأنه ركز على دعم التمويل الحكومي بعد جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن الحكومة سعت إلى رفع مستويات الإنفاق على الرعاية الصحية وإنفاذ القانون والمدارس، على حد قوله.

وأضاف: “أعتقد أن معظم الناس سيتفهمون أن تجربة استثنائية مثل (الجائحة) تؤدي إلى تدابير استثنائية وهذا ما نواجهه الآن. لكننا سنواصل الاستثمار في الخدمات العامة … وهذا بطبيعة الحال يقتضي دفع ثمنه”.

وكان سوناك أعلن يوم أمس الأربعاء، عن حزمة من الإجراءات لتقليل الضغط على المستهلكين، بينها خفض الضرائب على وقود السيارات، وتخصيص المزيد من الأموال المخصصة للحكومات المحلية التي تقدم مساعدات للسكان من أصحاب الدخول المنخفضة ورفع الحد الأدنى لضرائب التأمين الاجتماعي.

لكنه فشل في اتخاذ خطوات أكثر جرأة مثل تأخير زيادة ضريبة الدخل بنسبة 1.5 بالمائة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل أو فرض ضريبة على الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.

المصدر: AP