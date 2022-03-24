ليبيا- أكد المحلل المالي سليمان الشحومي أنه في ليبيا لا يمكن الحديث عن أي إصلاحات نقدية أو مالية طالما لا يوجد إطار واضح يمكن أن تتحرك ضمن حدوده، أي إصلاحات اقتصادية تستهدف توجيه دفة الاقتصاد وتعيد ترتيب الأولويات وتدعم الاستقرار واستدامته.

الشحومي وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”ضرب مثالا بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي المصري،قائلًا: إن المصرف المركزي المصري يعدل سعر الصرف للجنيه ويحدث تخفيض رسمي بحدود 15 % ويرفقه في نفس الوقت بحزمة إجراءات مصاحبة، ربما لم تأخذ الاهتمام الذي أخذه تعديل سعر الصرف، ولكنها في غاية الأهمية”.

وأضاف: “إن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي انعكاسًا لتطور الأوضاع والأحداث في الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية، والذي يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على مستويات السيولة من الدولار بالسوق المصري، وتناولت العديد من تقارير المؤسسات الدولية بشكل إيجابي تصحيح مستويات أسعار الصرف في مصر، حيث أصبحت تنافسية بالمقارنة بالدول الأخرى، وكذا تنافسية بالنسبة للصادرات، وأيضًا فيما يتعلق بتسعير الواردات بالأسعار المناسبة”.

وواصل حديثه بالقول: “صاحب إجراء تعديل سعر صرف الجنيه تعديل معدل الفائدة السائد بالسوق المصري بالزيادة، بهدف مجابهة معدلات التضخم المتزايدة أخيرًا برغم استقرارها لفترة طويلة عند معدل أقل من 5 %، وتزايدات معدلات الفائدة على الادخار بالسوق لتصل إلى 18 % على شهادات الادخار التي يستثمر فيها المواطنين وبهدف المحافظة على تدفق تحويلات المصريين بالخارج وتنمية مدخراتهم، كما أنها تساعد المدخرين المحليين من الحفاظ على قيم ثرواتهم”.

ورأى الشحومي أن الخطوة الأخرى المهمة المصاحبة كانت تعديل قانون سوق المال الصادر في سنة 1995، بإفساح المجال أمام إصدار سندات لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وتداولها بالسوق، مما يسمح بجذب استثمارات لتمويل مشروعات التنمية عبر الاستثمار وتنشيط سوق الدين المصري والعمل على جذب استثمارات جديدة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والتعامل مع المتغيرات الدولية وخصوصًا اتجاه البنوك المركزية العالمية برفع معدلات الفائدة، وعلى جانب آخر تم رفع الحد الأدنى للأجور كمحاولة لتحسين قدرة أصحاب الدخل المحدود من مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأعتبر أن تحركات الاقتصاد المصري وتناغم عملياته وأدواته الاقتصادية تعكس تطورات مهمة جِدًّا وتعزز الثقة بمستقبل الاقتصاد المصري، برغم أنه ما زال أمامه الكثير لعمله، فاقتصاديات المنطقة بشكل عام تواجه تحديات كبيرة وإصلاحات عميقة تفرضها المعطيات المحلية والعالمية والتي تتطلب وجود إطارات تستهدف سرعة الاستجابة.