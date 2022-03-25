وأصيب حلاوة منذ فترة بفيروس كورونا، وتعرض لمضاعفات تسببت في احتجازه بالعناية المركزة، فيما وصف الأطباء حالته مؤخرا بالخطيرة.

ولد الفنان الراحل في يناير 1949، وعشق التمثيل منذ طفولته فكان المسرح المدرسي هو منطلقه الأول إلى عالم الفن.

ودرس حلاوة الهندسة لكنه أصر على تعلم الفنون أكاديميا، فحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية ودكتوراه في فلسفة الفنون من رومانيا.

وبجانب التمثيل تميز في الإخراج المسرحي وتصميم وتحريك الدمى والنحت، وأسس “مجمع حلاوة للعلوم والفنون” المتخصص في الفنون التطبيقية مثل الرسم على الزجاج والديكوباج والتطريز والموزاييك.

من مسرحياته “كلام فارغ”، و”كوبري الناموس”، و”إيزيس”، و”كاليجولا”، و”شقلباظ”، و”دستور يا سيادنا”، و”طرائيعو”.

كما شارك في أفلام “العذاب امرأة”، و”شياطين المدينة”، و”أقوى الرجال”، و”العيال هربت”، و”أمن دولت”، و”رد فعل”، و”الهرم الرابع”، و”سمكة وسنارة”، و”بيكيا”، و”الرجل الأخطر”، و”توأم روحي”.

وقدم مسلسلات “دموع في عيون وقحة”، و”رأفت الهجان”، و”الثعلب”، و”أيام المنيرة”، و”هارون الرشيد”، و”اللص والكتاب”، و”أهل كايرو”، و”نيللي وشريهان”، و”الوصية”، و”عائلة زيزو”، و”الأب الروحي”، و”هجمة مرتدة”، و”الاختيار 2”.

كما كان حاضرا في جميع مسلسلات عادل إمام الأخيرة، “فرقة ناجي عطا الله”، و”العراف”، و”صاحب السعادة”، و”أستاذ ورئيس قسم”، و”عفاريت عدلي علام”.

وبالتوازي مع مشواره الفني، سلك مسار التدريس الأكاديمي فعمل أستاذا بقسم التمثيل في أكاديمية الفنون، ودرّس المسرح في كليات التربية النوعية، كما ساهم في تأسيس قسم المسرح بجامعة حلوان، وكان يقدم دروسا في التمثيل للهواة عبر قناته الخاصة بموقع “يوتيوب”.