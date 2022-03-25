ليبيا – قال عضو المجلس المحلي تاورغاء عبد النبي أبو عرابة إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من نازحي تاورغاء في مخيم الفلاح جاءت تنديدًا بقرار النائب العام إخلاء مخيم الدعوة الإسلامية وباقي المخيمات.

أبو عرابة في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والنباء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف: “إن أهالي تاورغاء لم يتحصلوا على أي دعم من الحكومات المتعاقبة، سواء حكومة الوفاق أو حكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع أبو عرابة حديثه بالقول: “لم تعمل أي حكومة على وضع خطة حقيقية لعودة نازحي تاورغاء إلى بيوتهم”.

وواصل حديثه: “أهالي تاورغاء الذين عادوا إلى بيوتهم لا يوجد أحد منهم ساكن في بيت مكتمل، ومنذ 3 سنوات لم تكتمل صيانة مستشفى تاورغاء العام”.

وأكد أن مدينة تاورغاء لم يخصص لها صندوق إعمار، ومن المفترض أن تكون من أولى المدن التي يخصص لها صندوق إعمار.

وأردف: “لم يتحصل أهالي تاورغاء إلا على تعويض جبر ضرر، وقيمته 12 ألف لكل عائلة أعطيت على دفعات، ولم يتم صرف المبلغ بالكامل للعائلات حتى الآن”.

وأشار إلى أن هناك 3 قرى في مدينة تاورغاء مدمرة بالكامل، وأهاليها لا يملكون بيوتًا.

أبو عرابة طالب الحكومة بصرف مبالغ جبر الضرر المقررة لمدينتي تاوراغاء ومصراتة.