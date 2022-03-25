ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد الحويج قرارًا بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية.

الحويج وفي قراره رقم “376” للعام الحالي والذي اطلعت المرصد على نسخة منه حدد أسعار 8 سلع غذائية.

وحدد القرار سعر السلع على النحو الآتي:”كيلو مكرونة 3 دنانير،كيلو الأرز 3.5 دينار، قنطار الدقيق 2.8 دينار، لتر زيت عباد الشمس 8 دنانير، لتر زيت ذرة 10 دنانير،طماطم معلب 400 جرام 3 دنانير.

7. بيض بدون تغليف11 دينارًا،لتر حليب 3.5 دينار”.

وألزم القرار في مادته الثانية أصحاب المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز حتى تكون واضحة للمستهلكين، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي قفل أي محل تجاري يتم اثبات مخالفته للتسعيرة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وإذا تكررت نفس المخالفة يتم سحب تراخيص المزاولة بقرار من مكتب الترخيص الذي يقع المحل في نطاق اختصاصه.

ونوهت الوزارة إلى أن فترة سريان القرار يحدد من تاريخ صدوره أمس الخميس الموافق 24 مارس وحتى نهاية شهر رمضان، على أن يعاد النظر في استمرار العمل بها من عدمه، حسب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وزارة الاقتصاد والتجارة أفادت عبر مكتبها الإعلامي بأنها عاكفة بالتنسيق مع رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة على إصدار منحة علاوة غلاء المعيشة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ووضع آلية لدعم السلع الأساسية.

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