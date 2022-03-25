باراغواي – بلغت الأوروغواي والإكوادور نهائيات مونديال قطر بعد فوز الأولى على ضيفتها البيرو 1-0 امس فيما خسرت الثانية على أرض الباراغواي 1-3 واستفادت من الفوز الكبير للبرازيل على تشيلي 4-0.

وبعد ضمان البرازيل، بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي) والأرجنتين (2) تأهلهما منذ فترة إثر مشوار رائع دون خسارة حتى الآن، انضمت الأوروغواي، بطلة العالم 1930 و1950، إلى ركب المتأهلين فيما بلغت الإكوادور النهائيات الرابعة فقط في تاريخها كلها في الألفية الثالثة.

وضمن 19 منتخبا حتى الآن تأهله إلى نهائيات كأس العالم من أصل 32 منتخبا سيشاركون في قطر نهاية العام الجاري.

ويبقى المركز الخامس في تصفيات المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية، ويتنافس عليه كل من بيرو (21 نقطة)، كولومبيا (20) وتشيلي (19). ويلتقي صاحب هذا المركز في ملحق دولي مع خامس التصفيات الآسيوية.

ووضعت كولومبيا حدا لسلسلة من سبع مباريات دون فوز، بتخطيها ضيفتها بوليفيا 3-0، فانعشت آمالها باحتلال المركز الخامس المؤهل للملحق.

وقبل جولة من ختام تصفيات كونميبول، تتصدر البرازيل مع 42 نقطة، أمام الأرجنتين (35) وكل من الإكوادور والأوروغواي (25).

وفيما تستكمل هذه الجولة الجمعة بمباراة الأرجنتين وفنزويلا، تلعب في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل تشيلي مع الأوروغواي، الاكوادور مع الارجنتين، بيرو مع الباراغواي، فنزويلا مع كولومبيا وبوليفيا مع البرازيل، علما أن البرازيل والأرجنتين لعبتا مباراة أقل.

المصدر: “وكالات”