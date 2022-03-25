تونس – أعلن البنك المركزي التونسي، امس عن تعرضه لهجمة “سيبرانية” والتصدي لها، وفق بيان أصدره ووصل الأناضول نسخة منه.

وأفاد البيان أن “نظام السلامة المعلوماتية التابع للبنك تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية صباح الأربعاء، تمت السيطرة عليها بفضل تظافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي و الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية”.

ولم يكشف البنك عن مصدر الهجوم السيبراني.

وأكد البيان أن “جميع المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة، وذلك بالرغم من تسجيل المؤسسة لبعض الاضطرابات على مستوى عدد من أنشطتها ومن بينها موقع الويب الرسمي”.

كما أكد البنك المركزي التونسي، على “تواصل السير العادي لعمل الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي”.

الأناضول