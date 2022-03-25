ألمانيا – أكد روبرت سيفيرين، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أن موضوع تسويات إمداد الغاز والنفط الروسي مسألة تخص الشركات الخاصة ومراعاة الاتفاقيات ولا توجد ضرورة لتدخل الوزارة.

وقال سيفيرين في إفادة صحفية اليوم الجمعة: “بالطبع، سمعنا نبأ تسوية إمدادات النفط والغاز بالروبل. ومن وجهة نظرنا، هذه قضية مدنية، وهي تتعلق بمبدأ الامتثال للعقود. بقدر ما نعلم، يتم إبرام معظم العقود بالدولار أو اليورو. المستوردون ملزمون بضمان مراعاة العقود. نحن في مفاوضات مستمرة، ولكن ليست هناك حاجة للتدخل من جانبنا”.

وكان الرئيس الروسي قد قال في 23 مارس إن روسيا تقوم بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير ودية إلى الروبل، وليس من المنطقي توريد البضائع الروسية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتلقي المدفوعات بعملتها.

وأمر بوتين البنك المركزي ومجلس الوزراء بتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل في غضون أسبوع. وفي الوقت نفسه، صرح بأن روسيا ستواصل توريد الغاز بكميات وأسعار ثابتة في العقود المبرمة سابقا، لأن البلاد تقدر سمعتها.

المصدر: نوفوستي