السويد – فاز المنتخب السويدي على نظيره التشيكي 1-0 بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي المسار الثاني للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بكرة القدم المقررة في قطر العام الجاري.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي ليلجأ المنتخبان لشوطين إضافيين تمكن خلالهما المنتخب السويدي من تسجيل الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق نجمه روبين كوايسون في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الإضافي الثاني.

وسيواجه المنتخب السويدي في نهائي المسار الثاني المؤهل إلى مونديال قطر، المنتخب البولندي الذي تأهل من دون أن يلعب بعد أن حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” المنتخب الروسي من مواصلة مشواره في تصفيات كأس العالم مبررا قراره بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خطوة تمييزية وغير مسبوقة وتعد صارخ على مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

المصدر: RT