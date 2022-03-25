القبض على أحد سكان خاباروفسك لمحاولته بيع بيانات لأوكرانيا بغرض التخريب

القبض على أحد سكان خاباروفسك لمحاولته بيع بيانات لأوكرانيا بغرض التخريب

روسيا – أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الجمعة، بأن عناصره اعتقلوا أحد سكان خاباروفسك بتهمة الخيانة العظمى.

وذكرت المخابرات الروسية، في بيانها، أن المعتقل وعلى خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حاول بيع بيانات سرية إلى سلطات كييف ليتم استخدامها في أعمال التخريب.

وأضاف البيان: “اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي مواطنا روسيا يعيش في مدينة خاباروفسك لمحاولته الشروع في نقل معلومات سرية الطابع إلى ممثلي الاستخبارات الأوكرانية”.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، عرض المذكور على الاستخبارات الأوكرانية عبر الانترنت بيعها معلومات سرية متوفرة بحوزته، يمكن استخدامها لإلحاق الضرر بأمن روسيا الاتحادية، بما في ذلك عن طريق تنفيذ عمليات تخريبية.

وتابع جهاز الأمن الفدرالي، أنه “نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها في الوقت المناسب، فشل المعتقل في تحقيق خطته. وتم فتح دعوى جنائية ضده بموجب المادة 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي”.

المصدر: نوفوستي