روسيا – أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن تعليمات الرئيس الروسي حول اعتماد الروبل في مدفوعات الغاز الأوروبية تنطبق على شركة “غازبروم” ولا تنطبق على شركة “نوفاتيك”.

وقال بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة، إن تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقبول الروبل كعملة لسداد ثمن الغاز الروسي بموجب العقود الأوروبية تنطبق على شركة “غازبروم” ولا تنطبق على شركة “نوفاتيك”.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن شركة الغاز الروسية “نوفاتيك” هي شركة خاصة، وقال: “هناك تعليمات إلى (غازبروم) من الرئيس الروسي بقبول المدفوعات بالروبل. في الواقع، خلال الأيام الأربعة المتبقية، سيتعين على (غازبروم) إجراء اتصالات وتطوير نظام شفاف ومفهوم، وكيف يمكن تنفيذه تقنيا ولوجستيا”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تقبل سوى مدفوعات بالروبل لقاء تصدير الغاز الطبيعي إلى “الدول غير الصديقة”، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت الخطوة بعد أن فرض الغرب عقوبات مشددة على روسيا إثر إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، علما أن العملية جاءت بعد أن رفض الغرب تقديم ضمانات أمنية لروسيا.

المصدر: تاس