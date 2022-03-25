روسيا – أعلنت الرئاسة الروسية أنها ستطلب من واشنطن توضيحات بشأن وثائق قالت موسكو إنها تؤكد وجود صلة بين نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن هانتر وأنشطة البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن الوثائق التي نشرتها أمس وزارة الدفاع الروسية: “بطبيعة الحال سنطلب توضيحات، ولن نكون الجهة الوحيدة التي تطلبها”.

وذكّر بيسكوف بأن الصين كانت قد طالبت الولايات المتحدة بتقديم توضيحات بشأن أنشطة البنتاغون البيولوجية المزعومة في أوكرانيا مصرة على ضرورة ضمان الشفافية في هذه المسألة.

وتابع المتحدث: “طبعا ستثير هذه المسألة اهتمام الكثيرين”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن وثائق أصبحت بحوزتها تؤكد وجود صلة بين صندوق Rosemont Seneca الاستثماري الذي يقوده هانتر بايدن والأنشطة العسكرية البيولوجية التي جرت في أراضي أوكرانيا تحت إشراف البنتاغون، وفقا للوزارة.

المصدر: “تاس”